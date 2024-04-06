Afyonkarahisar'da düzenlenen tefecilik operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, tefecilik yaparak haksız kazanç elde edenlere yönelik çalışmasında 46 kredi kartı, 27 senet, 5 çek defteri, 4 çek ve 1'i kurusıkı 3 tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi, şüpheli Y.G. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Ele geçirilen çek ve senetlerin değerinin 6 milyon 129 bin 500 lira olduğu belirtildi.
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde imece usulü ile yapılan 3 bin kişilik iftar programı belediye bütçesinden tek kuruş alınmadan gerçekleştirildi. Hayırseverler ve vatandaşlar topladıkları para ile iki büyükbaş hayvan alıp 3 bin kişiye yetecek kadar yemek yaptırarak iftar programını düzenledi. Program, Kadir Gecesi'nde geleneksel hale getirilerek gelecek yıllarda da yapılması planlanıyor.
Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı öncesi gıda işletmelerine yönelik denetimlerin artırıldığı belirtildi. 3 ay boyunca 6 bin 118 adet işletmede denetim gerçekleştirildiği ifade edildi. Yapılan denetimler sonucunda 24 adet idari yaptırım kararı alınarak toplam 1 milyon 62 bin 251 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.
AK Parti ile MHP arasındaki ittifak görüşmelerinde ayrı adaylarla girme kararı alınan Kütahya, Kilis, Amasya ve Yozgat gibi illerde muhalefet partilerinin aradan sıyrılarak ipi göğüslemesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına "Buralara ayrı çalışın, sorumluları tespit edin" talimatını verdiği öğrenildi.
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