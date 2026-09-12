Afyonkarahisar'da FETÖ'den 6 yıl 3 ay cezası olan firari hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'da FETÖ üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, emniyet ekiplerince yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekiplerce FETÖ üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.İ. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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