Afyonkarahisar'da bir Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, hakkında FETÖ'ye üye olmak suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.Ç'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da FETÖ Üyesi Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.