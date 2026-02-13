AFYONKARAHİSAR'da 2 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheli güvenlik kamerasından kimliği tespit edilerek yakalandı.
Afyonkarahisar kent merkezinde gece yarısı park halindeki minibüsten 2 bin 500 TL ve kablosuz kulaklık, pencereden girilen evde ise dizüstü bilgisayar ve 90 bin liranın çalınmasıyla ilgili polis çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, 2 hırsızlığı gerçekleştiren şüphelinin A.İ.Ö. olduğunu belirledi. Polisin çalışması sonucu yakalanan A.İ.Ö. işlemlerinin ardından tutuklandı. Hırsızlık anları ise kameraya yansıdı.
Haber- Kamera: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI,
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da Hırsız Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?