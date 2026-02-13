Afyonkarahisar'da Hırsız Yakalandı

AFYONKARAHİSAR'da 2 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheli güvenlik kamerasından kimliği tespit edilerek yakalandı.

Afyonkarahisar kent merkezinde gece yarısı park halindeki minibüsten 2 bin 500 TL ve kablosuz kulaklık, pencereden girilen evde ise dizüstü bilgisayar ve 90 bin liranın çalınmasıyla ilgili polis çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, 2 hırsızlığı gerçekleştiren şüphelinin A.İ.Ö. olduğunu belirledi. Polisin çalışması sonucu yakalanan A.İ.Ö. işlemlerinin ardından tutuklandı. Hırsızlık anları ise kameraya yansıdı.

Haber- Kamera: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI,