Afyonkarahisar'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları oturma eylemiyle protesto edildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları oturma eylemiyle protesto edildi

Afyonkarahisar\'da İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırıları oturma eylemiyle protesto edildi

Afyonkarahisar'da Genç İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Ortaokul ile İHH Çocuk üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınamak amacıyla Zafer Meydanı'nda oturma eylemi düzenledi. Çocuklar, kendi hazırladıkları pankartlarla ve Türkiye ile Filistin bayraklarıyla birlikte saldırıları protesto etti.

02.06.2024 16:11
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Afyonkarahisar'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları oturma eylemiyle protesto edildi.

Zafer Meydanı'nda bir araya gelen Genç İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Ortaokul ile İHH Çocuk üyeleri, "Ne kadar çok öldük", "Nehirden denize özgür Filistin", "Zalimler için yaşasın cehennem" ve "Kudüs bir sınav kağıdı her mümin kulun önünde" yazılı pankartlar taşıyarak İsrail'in saldırılarını kınadı.

Eyleme, çocuklar kendi elleriyle hazırladıkları pankartlarla, Türkiye ve Filistin bayraklarıyla katıldı.

Katılımcılar bir süre sessiz oturma eylemi yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları oturma eylemiyle protesto edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları oturma eylemiyle protesto edildi - Son Dakika
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