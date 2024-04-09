Afyonkarahisar'da Kaçak Kazı Yapan 6 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Kaçak Kazı Yapan 6 Kişi Gözaltına Alındı

Afyonkarahisar\'da Kaçak Kazı Yapan 6 Kişi Gözaltına Alındı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, Gelincik köyünde devriye görevi yapan Jandarma ekipleri, T.Y, H.A, M.Ç, M.Ö, E.S. ve C.E'nin kaçak kazı yaptığını fark ederek gözaltına aldı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada dedektöre el konuldu.

09.04.2024 09:49  Güncelleme: 09:51
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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kaçak kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gelincik köyünde devriye görevi yaparken T.Y, H.A, M.Ç, M.Ö, E.S. ile C.E'nin kaçak kazı yaptığını fark etti.

Gözaltına alınan şüphelilerin aracında yapılan aramada bulunan dedektöre el konuldu.

Kaynak: AA

Emirdağ, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da Kaçak Kazı Yapan 6 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Kaçak Kazı Yapan 6 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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