Afyonkarahisar\'da Kaçak Kazı Yapan 6 Kişi Gözaltına Alındı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kaçak kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gelincik köyünde devriye görevi yaparken T.Y, H.A, M.Ç, M.Ö, E.S. ile C.E'nin kaçak kazı yaptığını fark etti.
Gözaltına alınan şüphelilerin aracında yapılan aramada bulunan dedektöre el konuldu.
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Eskişehir'de polis ekiplerinin denetiminde araç trafiğine kapalı yaya yollarına giriş yapan 30 motosiklet sürücüsüne ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, yaya yollarına girerek kural ihlali yaptığı tespit edilen 30 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, atla safari yaparak gelen Ceylan Kırca ve Sümmani Yılmaz tarafından beklenmedik bir ziyaretçi grubuyla karşılaştı. Başkan ve vatandaşlar bu ilginç ziyaret karşısında hayrete düştü.
TEM otoyolu Avcılar kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tırın devrilmesi sonucu sürücü hafif yaralandı. Kazanın ardından bağlantı yolu üzerinde trafik oluştu. Kaza nedeniyle kısmen kapanan trafik akışı polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı.
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