Afyonkarahisar'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar\'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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Emirdağ-Yunak kara yolunda Hisar köyü yakınlarında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı; kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılar Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken ölenlerin cenazeleri morga götürüldü, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Emirdağ-Yunak kara yolu Hisar köyü yakınlarında meydana geldi. 42 DVU 92 plakalı otomobille, 34 CBB 110 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede 42 DVU 92 plakalı otomobildeki 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer otomobildeki 4 kişi ise yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Emirdağ Kaymakamı Adem Topaca, kaza yerinde inceleme yaptı. Ekiplerin incelemelerinin ardından ölenlerin cenazeleri, morga götürüldü.

Kazayla ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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