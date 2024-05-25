Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde kayanın üzerinden düşen kişi yaralandı.
Ayazini köyüne dağcılık ve spor kulübüyle giden D.A.S, (42) bir kayanın üzerine çıktı.
Bir anlık dikkatsizlik sonucu düşen D.A.S, yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar İhsaniye'de kayadan düşen kişi yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?