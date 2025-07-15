Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
M.A, (21) idaresindeki 46 DH 775 plakalı otomobil, Afyonkarahisar- Konya kara yolu Karaaslan Kavşağı yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki B.K.A. (23) ile H.A. (22) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü M.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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