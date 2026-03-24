Afyonkarahisar'da yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
M.K. (39) idaresindeki 03 SG 730 plakalı yolcu minibüsü, merkez Belkaracaören beldesi mevkisinde, M.İ.K'nin (55) kullandığı 03 AJ 891 plakalı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da Minibüs ve Kamyonet Çarpıştı - Son Dakika
