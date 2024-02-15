Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Afyonkarahisar\'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Sinanpaşa ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, D.Ç. idaresindeki 16 NGF 39 plakalı otomobil devrildi. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri kaza yerine sevk edildi. Yaralanan sürücü D.Ç, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

15.02.2024 11:21  Güncelleme: 11:21
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Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

D.Ç. idaresindeki 16 NGF 39 plakalı otomobil, Afyonkarahisar- Antalya kara yolu Sinanpaşa ilçesi yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü D.Ç, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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