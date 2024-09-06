Sandıklı'da Kaza: 2 Kardeş Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Sandıklı'da Kaza: 2 Kardeş Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında, 2 kardeş hayatını kaybetti ve 3 kişi yaralandı. Kazada, iki otomobil çarpıştı ve kazada hayatını kaybeden kardeşlerin cesetleri ilçe hastanesinin morguna kaldırıldı.

06.09.2024 10:46
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kardeş hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

H.A. (20) idaresindeki 03 LH 379 plakalı otomobil, Yunus Emre Mahallesi'nde, R.K. (38) yönetimindeki 42 AGJ 948 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, 03 LH 379 plakalı otomobilde bulunan Ahmet Emre (27) ile kardeşi Onur Bozkurt (25) yaşamını yitirdi, sürücüler ve diğer araçtaki F.B. (40) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İki kardeşin cesetleri, yapılan incelemenin ardından ilçe hastanesinin morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sandıklı'da Kaza: 2 Kardeş Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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