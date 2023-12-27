 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Afyonkarahisar'da sahte alkol operasyonunda bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da sahte alkol operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da yapılan sahte alkol operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, bir ev ve araçta yapılan aramada 27 gümrük kaçağı viski ve 10 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili S.Ç isimli şüpheli yakalandı.

Afyonkarahisar\'da sahte alkol operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
27.12.2023 - 11:24,
Abone Ol

Afyonkarahisar'da sahte alkol operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yeni yıl öncesi genel sağlık ve güvenlik tedbirleri kapsamında çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalarda bir ev ve araçta yapılan aramada, 27 gümrük kaçağı viski, 10 litre etil alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili S.Ç yakalandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Güvenlik, Gözaltı, Suç, Operasyon, Kaçakçılık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da sahte alkol operasyonunda bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika


11:49
Ne diyeceği merak konusuydu! Terim'den komşuya giderken havaalanında 2 cümlelik açıklama Ne diyeceği merak konusuydu! Terim'den komşuya giderken havaalanında 2 cümlelik açıklama
11:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti
11:29
2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var 2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var
11:08
Akşener, DEM Parti'yi yok saydı: Bizim için siyasi meşruiyeti yoktur Akşener, DEM Parti'yi yok saydı: Bizim için siyasi meşruiyeti yoktur
11:02
Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
10:43
Ecem Taşer, HPV aşısı ve tatil eleştirileri sonrası Instagram hesabını kapattı Ecem Taşer, HPV aşısı ve tatil eleştirileri sonrası Instagram hesabını kapattı
10:36
Erdoğan'dan asgari ücrete ek 1000 TL refah payı talimatı Erdoğan'dan asgari ücrete ek 1000 TL refah payı talimatı
10:35
Ahmet Türk'ün unutamadığı olay: 200 askerin arasında beni çırılçıplak soyup dövdü Ahmet Türk'ün unutamadığı olay: 200 askerin arasında beni çırılçıplak soyup dövdü

Son Dakika
11:49 Ne diyeceği merak konusuydu! Terim'den komşuya giderken havaalanında 2 cümlelik açıklama
11:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti
11:29 2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var
11:08 Akşener, DEM Parti'yi yok saydı: Bizim için siyasi meşruiyeti yoktur
11:02 Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
10:43 Ecem Taşer, HPV aşısı ve tatil eleştirileri sonrası Instagram hesabını kapattı
10:36 Erdoğan'dan asgari ücrete ek 1000 TL refah payı talimatı
10:35 Ahmet Türk'ün unutamadığı olay: 200 askerin arasında beni çırılçıplak soyup dövdü
10:25 Bir de Premier Lig'de ounuyor! Skora kızan kaleci sinirini top toplayıcı çocuktan çıkardı
10:22 Ronaldo'nun çift golüyle Al-Nassr, Benzema'nın takımını 5-2 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 12:02:18. #1.11#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da sahte alkol operasyonunda bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement