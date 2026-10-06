Afyonkarahisar'da sanal medyada denetimde 1,62 ton sucuk ve kavurmaya el konuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Afyonkarahisar'da sanal medyada denetimde 1,62 ton sucuk ve kavurmaya el konuldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da sanal medyada satışa sunulan gıdaların üretim ve dağıtım yerlerine yönelik denetimlerde 1,62 ton sucuk ve kavurma ile yaklaşık 2 ton peynire el konuldu. Mevzuata aykırı faaliyet gösteren kişi ve işletmelere idari işlem uygulandı.

AFYONKARAHİSAR'da sanal medyada satışı yapılan gıda maddelerinin üretim ve dağıtım yerlerine yapılan denetimlerde 1,62 ton sucuk ve kavurma ile yaklaşık 2 ton peynire el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin ortak ve koordineli çalışmaları kapsamında, sanal medya üzerinden satışa sunulan ürünlerin üretim ve dağıtım yerlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde yaklaşık 1,62 ton sucuk ve kavurmanın yanı sıra mevzuata aykırı şekilde, gerekli hijyen koşullarını sağlamayan, son tüketim tarihi geçmiş ve sağlık koşulları sağlanmadan üretildiği tespit edilen yaklaşık 2 ton tulum peyniri/beyaz peynire el konuldu. Mevzuata aykırı faaliyet yürüttüğü tespit edilen kişi ve işletmeler hakkında idari işlemler uygulandı.

Kaynak: DHA
GüvenlikSağlıkGüncelAfyonSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD ordusunda 81 yıl sonra bir ilk Asker kurşuna dizilecek ABD ordusunda 81 yıl sonra bir ilk! Asker kurşuna dizilecek
300 kilo olunca spora başladı Son halini görenler tanıyamıyor 300 kilo olunca spora başladı! Son halini görenler tanıyamıyor
Genç kızları orada görünce dayanamadı: Tesettürlüyüz, yakışıyor mu Genç kızları orada görünce dayanamadı: Tesettürlüyüz, yakışıyor mu?
Hem meyvesi hem çiçeği para ediyor: Eken bir senede evini arabasını alıyor Hem meyvesi hem çiçeği para ediyor: Eken bir senede evini arabasını alıyor
Gelen sesler üzerine toprağı kazdı, gördükleri karşısında dehşete düştü Gelen sesler üzerine toprağı kazdı, gördükleri karşısında dehşete düştü
Polisi radyatör suyu ikna etti Drift atan sürücü aracını söküp gizlemeye çalışmış Polisi radyatör suyu ikna etti! Drift atan sürücü aracını söküp gizlemeye çalışmış
14:28
Ronaldo’dan Jorge Jesus’a tarihi rest
Ronaldo'dan Jorge Jesus'a tarihi rest
14:08
ABD’de 60 yıl sonra bir ilk: Trump onayladı, 13 kişiyi öldüren asker kurşuna dizilecek
ABD’de 60 yıl sonra bir ilk: Trump onayladı, 13 kişiyi öldüren asker kurşuna dizilecek
14:08
Meclis’e kanun teklifi sunuldu 6 meslek gurubuna daha yeşil pasaport geliyor
Meclis’e kanun teklifi sunuldu! 6 meslek gurubuna daha yeşil pasaport geliyor
13:12
Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti
Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti
12:24
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF’ye paraları iade etti
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF'ye paraları iade etti
12:22
Fon vurgununda parayı iade edenler kurtulacak mı Bakan Gürlek noktayı koydu
Fon vurgununda parayı iade edenler kurtulacak mı? Bakan Gürlek noktayı koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 14:49:19. #7.12#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da sanal medyada denetimde 1,62 ton sucuk ve kavurmaya el konuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei