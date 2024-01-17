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Afyonkarahisar'da sis nedeniyle görüş mesafesi düştü - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da sis nedeniyle görüş mesafesi düştü

Sabah saatlerindeki sisli hava nedeniyle Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda görüş mesafesi bazı bölgelerde 15 metreye kadar düşüş gösterdi. Sandıklı Damlalı Boğazı ve Başağaç Rampası'nda sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Emniyet ekipleri kavşaklarda önlem alırken, sürücülere takip mesafelerini korumalarını ve sis farlarını yakmaları uyarısında bulundu.

Afyonkarahisar\'da sis nedeniyle görüş mesafesi düştü
17.01.2024 - 10:19,  Güncelleme: 10:20
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Afyonkarahisar'da sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Sabah saatlerindeki sisli hava nedeniyle Afyonkarahisar- Antalya kara yolunda görüş mesafesi bazı bölgelerde 15 metreye kadar düşüş gösterdi.

Sandıklı Damlalı Boğazı ve Başağaç Rampası'nda sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Emniyet ekipleri kavşaklarda önlem alırken, sürücülere takip mesafelerini korumalarını ve sis farlarını yakmaları uyarısında bulundu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da sis nedeniyle görüş mesafesi düştü - Son Dakika
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