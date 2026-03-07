Afyonkarahisar'da refüje devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.
S.A, idaresindeki 03 AAZ 371 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Sülümenli beldesi yakınlarında refüje devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?