Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında otogarda bir şüphelinin üst ve eşya aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda, E.F.D. ve A.K. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.