Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir yolu üzerinde durdurulan bir otobüsteki N.D'nin eşyalarında 6 bin 692 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutulandı.
