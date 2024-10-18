Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.
Operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 2'si adli işlem uygulanarak salıverildi. Diğer 5 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 4'ü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
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