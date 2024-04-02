Afyonkarahisar\'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar tebrikleri kabul etti

31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kasım Gülpınar, tebrikleri kabul etti. Gülpınar, Yeniden Refah Partisi Seçim Koordinasyon Merkezi'nde kendisini tebrik eden vatandaşlarla bir araya geldi. Şeffaflık ilkesiyle adaletli, liyakatli bir şekilde belediyeyi yöneteceklerini belirten Gülpınar, adaleti sağlayacaklarını, torpil kavramını ortadan kaldıracaklarını aktardı. Ayrıca yolsuzlukla mücadele için bir ihbar hattı da kuracaklarını kaydetti.