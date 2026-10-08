Afyonkarahisar\'ın Emirdağ ilçesinde mantar fabrikası yangınına itfaiye sevk edildi

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde mantar fabrikası yangınına itfaiye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar Emirdağ'daki Organize Sanayi Bölgesi'nde mantar fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Gömü Belediyesi, Bayat, İscehisar ve Eskişehir Çifteler'den itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi, yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde mantar fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
İlçede Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren mantar fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine ilçenin Gömü Belediyesi, Bayat, İscehisar ve Eskişehir'e bağlı Çifteler ilçe itfaiyesi ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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