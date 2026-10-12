Afyonkarahisar Şuhut\'ta işçi midibüsü devrildi, 1 tarım işçisi öldü, 27 yaralı

Afyonkarahisar Şuhut'ta işçi midibüsü devrildi, 1 tarım işçisi öldü, 27 yaralıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde şarampole devrilen midibüste yaralanan tarım işçilerinden biri, Şuhut Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazada 27 kişi yaralanırken, midibüstekilerin Isparta'nın Senirkent ilçesinden Şuhut'a gelen tarım işçileri olduğu öğrenildi.
YARALILARDAN 1'İ HAYATINI KAYBETTİ
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde şarampole devrilen midibüste yaralananlardan F.A. tedaviye alındığı Şuhut Devlet Hastanesi'nde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Aynı kazada yaralananların sayısı da 27 olarak açıklandı. Öte yandan midibüstekilerin Isparta'nın Senirkent ilçesinden Şuhut'a gelen tarım işçileri olduğu öğrenildi.
İlyas Kaan TAYLAK/ AFYONKARAHİSAR,
Kaynak: DHA
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