Afyonkarahisar Şuhut\'ta işçi midibüsü devrildi, 1 tarım işçisi öldü, 27 yaralı

YARALILARDAN 1'İ HAYATINI KAYBETTİ

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde şarampole devrilen midibüste yaralananlardan F.A. tedaviye alındığı Şuhut Devlet Hastanesi'nde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Aynı kazada yaralananların sayısı da 27 olarak açıklandı. Öte yandan midibüstekilerin Isparta'nın Senirkent ilçesinden Şuhut'a gelen tarım işçileri olduğu öğrenildi.

İlyas Kaan TAYLAK/ AFYONKARAHİSAR,