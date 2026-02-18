HATAY'da, çıktığı ağacın dallarına takılan ve kendini kurtaramayan kedinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.
İskenderun ilçesinde, bir kedi çıktığı ağacın dallarına takılı kaldı. Ayakları ağacın dallarına takılan ve kendini kurtaramayan kedinin çırpınışını görev vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Kısa süre ağacın bulunduğu bölgeye gelen ekipler, merdiven yardımı ile ağaca çıkarak kediyi kurtardı. Kedi doğal yaşama alanına döndü.
Haber : Ferhat DERVİŞOĞLU- kamera: (Hatay),
Son Dakika › Güncel › Ağaca Takılan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?