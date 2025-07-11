AGC ve Kırgız Gazeteciler Birliği Kardeş Kuruluş Protokolü İmzaladı - Son Dakika
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AGC ve Kırgız Gazeteciler Birliği Kardeş Kuruluş Protokolü İmzaladı

11.07.2025 13:05
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Antalya Gazeteciler Cemiyeti, Kırgız Cumhuriyeti Gazeteciler Birliği ile işbirliğini güçlendirdi.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC), Kırgız Cumhuriyeti Gazeteciler Birliği ile "kardeş kuruluş" protokolü imzaladı.

AGC'den yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te imzalanan protokol törenine, Kırgız Cumhuriyeti Gazeteciler Birliği Başkanı İlyas Baltaşev ev sahipliği yaptı.

Kırgızistan Gazeteciler Birliği yönetim kurulu ve üyeleri ile AGC Başkanı İdris Taş ve Başkan Yardımcısı Muhammed Ahmet Öcal'ın yer aldığı törende, iki ülke arasında yapılabilecek faaliyetler konuşuldu.

Baltaşev, AGC ile imzaladıkları protokolün iki ülke arasında medya sektörü başta olmak üzere sosyal, kültürel ve ekonomik işbirliğine de katkı sunacağına inandığını belirtti.

Türk gazetecilerin medya sektöründeki deneyim ve tecrübelerini, meslektaşlarıyla paylaşacak olmasının Kırgızistan'daki medya ve gazetecilik sektörüne katkı sunacağını dile getiren Baltaşev, "İşbirliği protokolünün iki ülke arasında sektörel gelişimlere de katkı sunacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

AGC Başkanı İdris Taş da protokolün sosyal, kültürel ve mesleki alanlar başta olmak üzere, her iki kuruluşun üyelerine, faaliyet gösterdikleri şehir ve ülkelere katkıda bulunarak, ortak fayda sağlayacağını kaydetti.

Protokol ile iki şehir arasında karşılıklı ziyaretlerin yapılacağına işaret eden Taş, "Bu ziyaretler kuruluşlarımızın ortak projeler geliştirerek karşılıklı deneyim paylaşımına zemin hazırlayacaktır. Protokol, Türk ve Kırgız milletlerinin kardeşliğinin güçlendirilmesine de katkı sunacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AGC ve Kırgız Gazeteciler Birliği Kardeş Kuruluş Protokolü İmzaladı - Son Dakika

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