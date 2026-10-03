Ağın Kaymakamı Yılmaz, Yaşlılar Günü'nde yaşlılara evlerinde sağlıklı ömürler diledi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Yaşlılar Günü'nde ilçedeki yaşlıları evlerinde ziyaret edip sağlıklı ömürler diledi. Ziyarette Yılmaz'a İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Emre Özkaynak, İlçe Emniyet Amiri ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü eşlik etti.
Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Yaşlılar Günü dolayısıyla ilçe sakinlerine ziyarette bulundu.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, yaşlıları evlerinde ziyarette bulunarak, onlara "sağlıklı ömürler" diledi.
Yılmaz'a, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Emre Özkaynak, İlçe Emniyet Amiri Nusret Turan ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Dursun Kara eşlik etti.
Kaynak: AA
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