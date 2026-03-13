Ağır Hasta Mahpuslar İçin Umut Hakkı Çağrısı - Son Dakika
13.03.2026 15:22
Celal Fırat, sağlık sorunları yaşayan hükümlü için insan hakları komisyonuna başvurdu.

(ANKARA) - DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı'na yaptığı başvuruda ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü Abdurrahim Demir'in ciddi sağlık sorunları bulunduğuna ve yaşam hakkının ihlal edilebileceği endişelerine dikkati çekerek, ağırlaştırılmış müebbet hükümlüleri açısından umut hakkını güvence altına alacak bir mekanizma kurulmasını önerdi.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı'na yaptığı başvuruda, "Ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü Abdurrahim Demir'in sağlık durumunun kritik bir aşamaya ulaşmış olması, yaşam hakkı ile insan onuruna uygun muamele yükümlülüğü bakımından ağır ve telafisi güç riskler doğurmaktadır. Bu nedenle, Komisyonunuzun derhal harekete geçmesi talebiyle işbu başvuruyu yapmaktayız" dedi.

Fırat, şunları kaydetti:

"Komisyonunuzdan; Abdurrahim Demir'in sağlık durumuna, ceza infaz kurumunda tutulma koşullarına, sağlık hizmetlerine erişimine ve günlük bakım ihtiyacının cezaevi koşullarında nasıl karşılandığına ilişkin ivedilikle yerinde inceleme yapılmasını, Abdurrahim Demir'in mevcut sağlık tablosu karşısında ceza infaz kurumunda tutulmasının yaşam hakkı, sağlık hakkı, işkence ve kötü muamele yasağı ile insan onuruna uygun muamele yükümlülüğü bakımından doğurduğu risklerin ayrıca değerlendirilmesini, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının özellikle ağır hasta mahpuslar bakımından doğurduğu sonuçların incelenmesi amacıyla Komisyon gündeminde özel bir oturum yapılmasını ve gerekli görülmesi halinde alt komisyon çalışması başlatılmasını, 'Cezanın infazına hiçbir surette ara verilemez' yaklaşımının ağır hasta mahpuslar bakımından geri döndürülemez yaşam hakkı ihlallerine yol açtığı dikkate alınarak, bu hükmün insan hakları standartları bakımından ayrıca incelenmesini ve değiştirilmesine yönelik Komisyon görüşü oluşturulmasını, AİHM'in Öcalan/Türkiye, Kaytan/Türkiye ve Gurban/Türkiye kararları karşısında iç mevzuatta devam eden açık uyumsuzluk karşısında; başta 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun olmak üzere ilgili mevzuatta değişiklik yapılmasına dönük somut yasal öneriler geliştirilmesini, ağırlaştırılmış müebbet hükümlüleri bakımından cezanın gözden geçirilmesini ve umut hakkını güvence altına alacak bir mekanizma kurulması yönünde Komisyon tarafından açık bir değerlendirme yapılmasını; bu konuda bugüne kadar sunulmuş kanun teklifleri de gözetilerek yasama organına öneri sunulmasını, ağırlaştırılmış müebbet rejiminin hasta mahpuslar üzerinde yarattığı sonuçlar, Abdulkadir Kuday örneğinde açığa çıkan ağır sonuçlar ve Abdurrahim Demir'in güncel durumu birlikte değerlendirilerek, konu hakkında kamuoyuna açık bir sonuç ve tavsiye raporu hazırlanmasını, inceleme sonucunda ulaşılan tüm tespit, değerlendirme, öneri ve sonuçların tarafımıza yazılı olarak bildirilmesini talep ederiz."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Celal Fırat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağır Hasta Mahpuslar İçin Umut Hakkı Çağrısı - Son Dakika

Pezeşkiyan, Modi'nin talebini hiç düşünmeden reddetti
İran'da neler oluyor? Bakana bile rest çektiler: Kimse engeleyemez
İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia
Trump: Gelecek hafta İran'ı çok sert vuracağız
''Krallığa ulaşacağız'' diyen Netanyahu, Mescid-i Aksa'yı mı yıkmak istiyor?
Gazze'de bir ilk! Hamas askeri geçit düzenledi
