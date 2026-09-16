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Ağır okul çantası uyarısı, doğru kullanım ve hafif yük şart

Ağır okul çantası uyarısı, doğru kullanım ve hafif yük şart
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Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamdi Nezih Dağdeviren, ağır ve dengesiz kullanılan okul çantalarının çocuklarda kas ağrıları ve duruş bozukluklarına neden olabileceğini belirtti.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamdi Nezih Dağdeviren, ağır ve dengesiz kullanılan okul çantalarının çocuklarda kas ağrıları ve duruş bozukluklarına neden olabileceğini belirtti.

Dağdeviren, AA muhabirine, ağır ve dengesiz okul çantalarının özellikle sırt, omuz ve çevresindeki kaslara yük bindirebileceğini söyledi.

Çantanın ağırlığının azaltılmasına rağmen dinlenmeyle geçmeyen veya zamanla artan ağrıların dikkate alınması gerektiğini belirten Dağdeviren, "Okul çantalarının ağırlığı ve dengesiz taşınması çocukta duruş bozukluğuna, öncelikle de kas ağrılarına sebep olabilir. Bu ağrılar dinlenince geçmiyorsa ailelerin önce çantanın ağırlığını azaltmalarını, şikayetlerin devam etmesi halinde de çocuğu hekim kontrolüne getirmelerini faydalı buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Dağdeviren, "Biz pratik olarak çocukların ağırlığının yüzde 10'unu geçmeyen çantaları istiyoruz. Mümkünse çok daha azını tercih ediyoruz. Doğru çantanın alınması kadar çantanın doğru kullanılması da önemli. Çift taraftan omuza takılabilen, omuz askıları olabildiğince geniş, ağırlığı vücuda eşit yayabilen çantaların mümkün olduğunca sırta yakın takılmasını istiyoruz." dedi.

Çantanın sırta yakın tutulması, askılarının çocuğa göre ayarlanması ve yürürken dik duruşu bozmayacak şekilde kullanılması gerektiğini ifade eden Dağdeviren, tekerlekli çantaların bazı durumlarda tercih edilebileceğini ancak asıl önemli noktanın çocuğun sırtına gereğinden fazla yük bindirilmemesi olduğunu kaydetti.

?"Çocukların taşıdığı yük azaltılmalı"

Dağdeviren, okul çantalarının hafifletilmesi konusunda ailelerin yanı sıra okullara görev düştüğünü söyledi.

Öğrencilerin ihtiyaç duymadıkları kitap ve eğitim materyalini okulda bırakabilecekleri güvenli dolapların oluşturulmasının faydalı olabileceğini belirten Dağdeviren, ders programlarının da çocukların gün içerisinde daha az yük taşımasını sağlayacak şekilde planlanabileceğini dile getirdi.

Dağdeviren, "Çocukların taşıdığı yük azaltılmalı. Öğrencilerin gün içinde çok sayıda dersin kitap ve defterini taşımak yerine daha az malzemeyle okula gelmesini sağlayacak planlamalar yapılabilir. Milli Eğitim Bakanlığı, bakanlık kaynakları dışında kaynak kullanılmamasına yönelik uyarılar yapıyor. Bunun da öğrencilerin çantalarındaki ek yükün azalmasına katkı sağlayacağını düşünüyorum." diye konuştu.

"Skolyozun tek başına çantadan olduğunu söylemek doğru değil"

Prof. Dr. Dağdeviren, ağır okul çantalarıyla skolyoz arasında doğrudan neden-sonuç ilişkisi kurulmasının doğru olmadığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Skolyozun tek başına çantadan ötürü olduğunu söylemek doğru değil. Ancak kaslar bozulduysa, oturuş şekli değiştiyse ve o oturuş günlük hayatın her yerine tesir ettiyse, derste aynı şekilde oturuyorsa, evde tabletiyle çalışırken aynı şekilde oturuyorsa, televizyonu aynı oturuşta seyrediyorsa duruş değişiklikleri kalıcı hale gelebilir. Omurganın açısını da değiştirebilir."

Çocukların yalnızca okul çantasını taşırken değil, günlük yaşamlarının tamamında doğru duruş alışkanlıkları kazanmasının önemli olduğuna işaret eden Dağdeviren, ailelerin ve çocukların bu konuda sağlık okuryazarlığının artırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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