Ağıralioğlu, 881 milyar lirayı aşan alacaklarla ekonomi yönetimini eleştirdi - Son Dakika
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Ağıralioğlu, 881 milyar lirayı aşan alacaklarla ekonomi yönetimini eleştirdi

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Ağıralioğlu, 881 milyar lirayı aşan alacaklarla ekonomi yönetimini eleştirdi
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, vatandaşın alım gücünün gerilediğini ve takipteki alacakların 881 milyar lirayı aştığını belirterek ekonomi yönetimini eleştirdi. Ağıralioğlu, enflasyondaki düşüşün mutfağında, cüzdanında ve banka hesabında görülmediğini söyledi.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, vatandaşın alım gücünün gerilediğini, kredi kartı borçlarının büyüdüğünü ve takipteki alacakların 881 milyar lirayı aştığını belirterek ekonomi yönetimini eleştirdi. Ağıralioğlu, "Rakamları yönetmek başka, hayatı yönetmek başkadır" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Türkiye'de artan borçluluk ve geçim sıkıntısına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ağıralioğlu, "Türkiye'de artık mesele sadece geçinememek değil; ödeyememektir. Vatandaşımızın alım gücü eridi. Kredi kartı borçları büyüdü. Krediler pahalandı. Takipteki alacaklar 881 milyar lirayı aştı" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞ ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞÜ NEREDE GÖRECEK?"

İktidarın enflasyonda düşüş söylemine tepki gösteren Ağıralioğlu, "İyi de kardeşim… Vatandaş bunu nerede görecek? Mutfağında görmüyor. Cüzdanında görmüyor. Banka hesabında görmüyor. Rakamları yönetmek başka, hayatı yönetmek başkadır" dedi.

Milyonlarca kişinin ay sonunu getirebilmek için borçlandığını belirten Ağıralioğlu, esnafın işletmesini çevirmek için kredi aradığını, sanayicinin ise yüksek faizle mücadele ettiğini söyledi.

"AİLELER TEMEL İHTİYAÇLARI İÇİN BORÇLANIYOR"

Ağıralioğlu, "Aileler artık yalnız ev, araba almak için değil; temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için borçlanıyor. Bir ülkenin ekonomisi insanlarını sürekli borçlanmaya mecbur bırakıyorsa orada anlatılacak bir başarı hikayesi yoktur. Orada alarm veren bir ekonomik düzen vardır" ifadelerini kullandı.Eleştirilerinin yalnızca enflasyona yönelik olmadığını belirten Ağıralioğlu, "Biz, vatandaşın geleceğini bugünün borcuyla finanse etmek zorunda bırakılmasına itiraz ediyoruz" dedi.

"MEMLEKETİN DAHA FAZLA BORCA DEĞİL, DAHA FAZLA ÜRETİME İHTİYACI VAR"

Türkiye'nin üretim, reel ücret, sanayi ve yatırım kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiğini savunan Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Bu memleketin daha fazla borca değil; daha fazla üretime ihtiyacı var. Daha yüksek reel ücrete ihtiyacı var. Güçlü sanayiye, yatırım yapabilen girişimciye, kazandığıyla geçinebilen insana ve yeniden tasarruf edebilen bir millete ihtiyacı var."

Ağıralioğlu, hedeflerinin vatandaşın ay sonunu borçlanmadan getirebildiği, esnafın krediyle değil satışıyla ayakta kaldığı ve sanayicinin faiz hesabı yerine yatırım hesabı yapabildiği bir Türkiye olduğunu belirtti.

Ağıralioğlu, açıklamasını, "Borçla günü kurtaran değil, üreterek geleceğini kuran bir Türkiye. Milletimizin yeniden kazandığına güvendiği, yarınından endişe etmediği bir Türkiye. Bizim mücadelemiz bunun içindir" sözleriyle tamamladı.

Kaynak: ANKA
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