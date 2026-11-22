ANAHTAR Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, fon soruşturmasında listenin açıklanması gerektiğini belirterek, "Vatandaşımızın direkt dolandırıldığı, 15 milyon insanın direkt mağdur olduğu böyle bir soygunun sensörlerini kapatanı, vazifesini yapmayanı, siyasi nüfus kullananı ne varsa hepsinin listesinin sonuna kadar açıklanması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Karabük'te 100'üncü Yıl Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi, ardından açıklamalarda bulundu. Seçim sürecine girildiğini ifade eden Ağıralioğlu, "Memleketimizin önümüzdeki dönem nöbetine hazırlanıyoruz. Partimiz milletin kalbinde her geçen gün büyüyen ümidi temsil ediyor. Önümüzdeki dönem Türk milletinin hizmetine talibiz. Seçim sathına girdik. Memleketin yükü çok ağır. Yüksek enflasyon ve faiz altında. Yüksek işsizlik altında. Çocuklarımızın hayallerini kuramadıkları bir memleket. Memlekette bir nöbet değişimi olacaktır. Anahtar Parti olarak uzunca bir zamandır şöyle bir hassasiyetimiz ve tespitimiz var. Türkiye'de 2002 süreci yaşanıyor adeta yeniden. Şu anda 2001'deyiz, 2002 gibi bir sandık tsunamisi geliyor" diye konuştu.

Fon soruşturmasına değinen Ağıralioğlu, şunları söyledi:

"Vatandaşımızın direkt dolandırıldığı, 15 milyon insanın direkt mağdur olduğu, nüfusumuzun beşte birinin direkt cebinden paralarının alınmasına sebep olan böyle bir soygunun sensörlerini kapatanı, atananı, vazifesini yapmayanı, siyasi nüfus kullananı, siyasi nüfusundan fayda sağlayanı ne varsa hepsinin listesinin sonuna kadar açıklanması gerektiğini düşünüyoruz. Memleketin kaynaklarını kim yiyorsa kuruşuna kadar herkesten hesap sorulması lazım. Milletin, fakirin fukaranın parasını alıp milyarlarca dolarla saltanat sürenlerden bunun hesabının sorulması lazım. Cumhurbaşkanı sonuna kadar gidilmesi gerekiyor diyorsa gitsin. Adalet Bakanımız sonuna kadar kime dokunuyorsa dokunsun. Bütün listeyi bütün detaylarıyla milletleriyle paylaşsınlar. Paranın iki katı alınsın, suçlular cezasını çeksin."