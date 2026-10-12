Ağıralioğlu, milyarlarca doları çalanların kimliğinin neden gizli olduğunu sordu

Ağıralioğlu, milyarlarca doları çalanların kimliğinin neden gizli olduğunu sorduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, hükümetin sigara alırken kimlik sorduğunu, milyarlarca doları çalanların kimliğini sakladığını söyledi. Ağıralioğlu, parası çalınanların kimliğinin belli olduğunu, parayı çalanların kimliğinin neden gizli tutulduğunu sordu.
(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "fon krizi"ne ilişkin "Vatandaşa sigara alırken kimlik soran hükümetimiz, milyarlarca dolarımızı çalanların kimliğini saklıyor. Parası çalınanların kimliği belli, parayı çalanların kimliği neden gizli?" ifadelerini kullandı.
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşa sigara alırken kimlik soran hükümetimiz, milyarlarca dolarımızı çalanların kimliğini saklıyor. Parası çalınanların kimliği belli, parayı çalanların kimliği neden gizli?" diye sordu.
Kaynak: ANKA
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