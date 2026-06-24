Ağıralioğlu: Tarım Savunma Sanayisi Kadar Önemli - Son Dakika
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Ağıralioğlu: Tarım Savunma Sanayisi Kadar Önemli

24.06.2026 21:27
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Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, tarımı savunma sanayisiyle eşdeğer önemde gördüğünü söyledi.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Millet Divanı buluşmasında, "Biz suyu, çiftçiyi, toprağı, cinsiyeti, insanı koruyacağız. Biz 86 milyonu bir hazine gibi koruyacağız. Baykar ile Havelsan ile Roketsan ile ve Aselsan ile ne yapıyorsak; tarım da bizim için odur. Nitelikli buğday, ekmek, tarım; savunma sanayii kadar, İHA, SİHA üretmek kadar önemli artık" dedi.

Anahtar Parti, vatandaşların talep, öneri ve sorunlarını doğrudan paylaştığı 'Millet Divanı' programlarının ikincisini Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu'nun katılımıyla gerçekleştirdi. Parti genel merkezinde vatandaşlarla bir araya gelen, sorunlarını dinleyen ve Anahtar Parti'nin çözüm önerilerini aktaran Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu, şunları söyledi:

"Türkiye 'belli olmaz' ülkesine döndü. 'Bu sene böyle ama seneye malı satar mıyım? Kiraya yüzde yüz zam yapar mıyım?' Belli olmaz... Belli olmaz ülkesinde insanlar uykusuz kalır. İş adamı da huzursuz olur, kiracı da huzursuz olur, ev sahibi de huzursuz olur. Anahtar Parti'nin hassasiyeti şu: Biz bu 'ne olacağı belli olmaz' ülkesini, 'ne olacağı belli olur' ülkesine çevireceğiz. Bizim yönetimi alacağımız memlekette ne olacağı belli olur. Yani başınıza ne geleceği belli olur. Hayatınızı neye göre planlayacaksanız, ne kazanacaksınız belli olur."

Önce ekmeği düzelteceğiz. Memlekette ekmeğin fiyatını düzenlemeyin milletin alım gücünü yükseltin. Ekmek fiyatı üzerinden popülizm yapıyorsunuz üreticinin canını okuyorsunuz. Biz suyu, çiftçiyi, toprağı, cinsiyeti, insanı koruyacağız. Biz 86 milyonu bir hazine gibi koruyacağız. Baykar ile Havelsan ile Roketsan ile ve Aselsan ile ne yapıyorsak; tarım da bizim için odur. Nitelikli buğday, ekmek, tarım; savunma sanayii kadar, İHA, SİHA üretmek kadar önemli artık. Girdi fiyatlarını üstleneceksin çiftçi ürettiği şeyin fiyatını bilecek. Anahtar Parti bir planla geliyor."

Programa katılanlar Ağıralioğlu'na hem kendisi hakkında merak ettiklerini sordu hem de parti çalışmaları ve ülke gündemine dair sorularını yöneltti.

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağıralioğlu: Tarım Savunma Sanayisi Kadar Önemli - Son Dakika

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