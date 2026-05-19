Ağlı\'da Heyelan: Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde heyelan nedeniyle çöken köy yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Oluközü grup yolunda etkili olan yağışlı sonrası heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yolda çökme oluşurken, bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Ağlı Kaymakamı Büşra Çelebi bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlgili kurum ekiplerimizce gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, yolun en kısa sürede güvenli şekilde ulaşıma açılması için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir." ifadesine yer verildi.