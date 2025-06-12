Ağrı Belediyesi'ndeki asansör tehlike saçıyor

AĞRI - Ağrı Belediyesinde bulunan ve adeta kullanılamaz halde olan asansör tehlike saçıyor.

Ağrı Belediyesi hizmet binasında bulunan asansör, hem fiziksel durumu hem de çalışma şekliyle vatandaşların tepkisini çekiyor. İddialara göre kırık paneller, çatlak iç duvarlar ve zaman zaman çalışmaması nedeniyle sıkıntı oluşturan asansör, binayı ziyaret eden vatandaşlarda tedirginliğe yol açıyor. Asansörün kötü durumu, vatandaşlarda ciddi can güvenliği endişesi meydana getiriyor.