Ağrı\'da Bağımlıların Yaptığı Resimler Sergilendi

Ağrı'da, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) danışmanlık hizmeti alan bağımlıların yaptığı resimler sergilendi.

Yeşilay YEDAM'da danışmanlık hizmeti alan kişilerin yaptığı resimlerin sergisinin açılışı için İbrahim Çeçen Üniversitesi Yaşam Merkezi'nde program düzenlendi.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, Vali Mustafa Koç'un eşi Neslihan Gül Koç, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar'ın eşi Beste İpar ve Yeşilay Şube Başkanı Cİhangir Aslan, kurdele keserek serginin açılışını yaptı.

Başsavcı Çalış, Koç ve İpar, sergi alanını gezerek resimleri inceledi.

Yeşilay Şube Başkanı Aslan, her bir resimde büyük bir emek olduğunu söyledi.