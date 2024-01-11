 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ağrı'da Bağımlıların Yaptığı Resimler Sergilendi - Son Dakika
Üye Girişi

Ağrı'da Bağımlıların Yaptığı Resimler Sergilendi

Ağrı'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) danışmanlık hizmeti alan bağımlıların yaptığı resimler, İbrahim Çeçen Üniversitesi Yaşam Merkezi'nde sergilendi. Serginin açılışını Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, Vali Mustafa Koç'un eşi Neslihan Gül Koç, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar'ın eşi Beste İpar ve Yeşilay Şube Başkanı Cihangir Aslan birlikte gerçekleştirdi. Sergi alanını gezen yetkililer, her bir resimde büyük bir emek olduğunu belirtti.

Ağrı\'da Bağımlıların Yaptığı Resimler Sergilendi
11.01.2024 - 16:05,  Güncelleme: 16:12
Abone Ol

Ağrı'da, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) danışmanlık hizmeti alan bağımlıların yaptığı resimler sergilendi.

Yeşilay YEDAM'da danışmanlık hizmeti alan kişilerin yaptığı resimlerin sergisinin açılışı için İbrahim Çeçen Üniversitesi Yaşam Merkezi'nde program düzenlendi.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, Vali Mustafa Koç'un eşi Neslihan Gül Koç, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar'ın eşi Beste İpar ve Yeşilay Şube Başkanı Cİhangir Aslan, kurdele keserek serginin açılışını yaptı.

Başsavcı Çalış, Koç ve İpar, sergi alanını gezerek resimleri inceledi.

Yeşilay Şube Başkanı Aslan, her bir resimde büyük bir emek olduğunu söyledi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Mustafa Koç, Cumhuriyet, Ağrı, Sanat, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da Bağımlıların Yaptığı Resimler Sergilendi - Son Dakika


17:23
Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21
MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı! Tokat'ta Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu aday gösterildi MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı! Tokat'ta Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu aday gösterildi
16:47
DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:40
TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
16:28
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo çok yüksek Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo çok yüksek
16:12
Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu
15:58
Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:56
Hindistan'da liderliğini Türk vatandaşı kadının yaptığı fuhuş çetesine operasyon Hindistan'da liderliğini Türk vatandaşı kadının yaptığı fuhuş çetesine operasyon

Son Dakika
17:23 Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21 MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı! Tokat'ta Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu aday gösterildi
16:47 DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:40 TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
16:28 Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo çok yüksek
16:12 Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu
15:58 Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:56 Hindistan'da liderliğini Türk vatandaşı kadının yaptığı fuhuş çetesine operasyon
15:55 Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü
15:35 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 17:42:32. #1.12#
SON DAKİKA: Ağrı'da Bağımlıların Yaptığı Resimler Sergilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement