 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ağrı'da Eğitim Çalıştayı Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ağrı'da Eğitim Çalıştayı Tamamlandı

Ağrı'da düzenlenen 'Türkiye'nin Zirvesinde Eğitim Çalıştayı' sona erdi. Çalıştayda, eğitimde yol haritasının belirlenmesi ve öğrencilerin eğitim hayatına katkıda bulunulması amaçlandı. Vali Mustafa Koç, eğitimin önemine vurgu yaparak, çalışmanın amacının mevcut durumu görmek, sorunları tespit etmek ve iyileştirmek olduğunu belirtti.

Ağrı\'da Eğitim Çalıştayı Tamamlandı
03.01.2024 - 17:57,  Güncelleme: 17:59
Abone Ol

Ağrı'da, eğitimde yol haritasının belirlenmesi ve öğrencilerin eğitim hayatına katkıda bulunulması amacıyla düzenlenen " Türkiye'nin Zirvesinde Eğitim Çalıştayı" tamamlandı.

Valilik koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce dün başlayan çalıştayın ikinci günü, Kültür ve Kongre Merkezi'nde devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, öğretmen Burak Karaca moderatörlüğünde Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Mehmet Teyfur, Prof. Dr. Murat Gökalp ve Dr. Öğretim Üyesi Abdulkadir Kurt, çalıştayın 1. etabında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Vali Mustafa Koç, burada yaptığı konuşmada, eğitimin her şeyin başı ve temeli olduğunu söyledi.

Kentin eğitimdeki fiziki şartların ve eğitim kadrosunun geçmişe göre iyi durumda olduğunu belirten Koç, şunları kaydetti:

"Eğitim alanında bırakın bu şekilde bir çalışma yapmak, fiili bir görevde bulunmak o konuyla alakalı bunu dert edinip düşünmek bile boşa gitmeyecek bir faaliyettir. Konu başlıkları bir rapor haline dönüştürülecek ve burada bitmeyecek. Maksadın hasıl olduğunu değerlendiriyorum. Bu çalıştayı yaparken bizim amacımız, öncelikle mevcut durumu görmek ve sonrasında sorunlarımız varsa bunları tespit etmek. Daha sonra da bunları iyileştirmek için tıpkı doktorun bir hastayı tedavi ettiği gibi kendimize yol ve yöntem belirleyeceğiz."

Koç, bütün kurumlarla işbirliği içerisinde, geleceğin güçlü Türkiye'sini inşa edecek, devleti ve milleti yüceltecek yeni nesiller yetiştirmeyi amaçladıklarını anlattı.

Vali Koç ve eşi Neslihan Gül Koç ile AİÇÜ Rektörü Prof.Dr Abdulhalik Karabulut, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Eğitim-Bir-Sen Ağrı Şube Başkanı Süleyman Gümüşer, program öncesi "Yüreğimdesin Kudüs " temalı resim sergisinin açılışını yaptı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türkiye, Ağrı, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da Eğitim Çalıştayı Tamamlandı - Son Dakika


18:32
Filistin mitingi sonrası yumruklu saldırıya uğrayan İsmail Aydemir: Sadece bana değil tüm şehitlerimize atıldı Filistin mitingi sonrası yumruklu saldırıya uğrayan İsmail Aydemir: Sadece bana değil tüm şehitlerimize atıldı
18:26
Mehmet Büyükekşi gidici! Koltuğuna 2 talip var Mehmet Büyükekşi gidici! Koltuğuna 2 talip var
18:23
İlan sitesi Sahibinden'de erişim sorunu saatler sonra çözüldü İlan sitesi Sahibinden'de erişim sorunu saatler sonra çözüldü
18:23
Japonya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı! 4 kişi yaralandı Japonya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı! 4 kişi yaralandı
18:22
İran'daki patlamalarda Mossad parmağı! Üst düzey yetkilinin mesajı bir hayli manidar İran'daki patlamalarda Mossad parmağı! Üst düzey yetkilinin mesajı bir hayli manidar
17:53
Depremin 64 can aldığı Japonya'da bir felaket daha! Heyelan bölgedeki evlerin bir çoğunu yuttu Depremin 64 can aldığı Japonya'da bir felaket daha! Heyelan bölgedeki evlerin bir çoğunu yuttu
17:46
Mail atıp Başkan Yazıcı'yı ziyarete giden öğrenciler, görüşme sonunda istediklerini aldı Mail atıp Başkan Yazıcı'yı ziyarete giden öğrenciler, görüşme sonunda istediklerini aldı
17:14
Filistin paylaşımı başını yaktı! Fransa'da top koşturan futbolcuya hapis cezası Filistin paylaşımı başını yaktı! Fransa'da top koşturan futbolcuya hapis cezası

Son Dakika
18:32 Filistin mitingi sonrası yumruklu saldırıya uğrayan İsmail Aydemir: Sadece bana değil tüm şehitlerimize atıldı
18:26 Mehmet Büyükekşi gidici! Koltuğuna 2 talip var
18:23 İlan sitesi Sahibinden'de erişim sorunu saatler sonra çözüldü
18:23 Japonya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı! 4 kişi yaralandı
18:22 İran'daki patlamalarda Mossad parmağı! Üst düzey yetkilinin mesajı bir hayli manidar
17:53 Depremin 64 can aldığı Japonya'da bir felaket daha! Heyelan bölgedeki evlerin bir çoğunu yuttu
17:46 Mail atıp Başkan Yazıcı'yı ziyarete giden öğrenciler, görüşme sonunda istediklerini aldı
17:14 Filistin paylaşımı başını yaktı! Fransa'da top koşturan futbolcuya hapis cezası
17:13 Dışişleri Bakanı Fidan: İsrailliler Lübnan'la savaşa girmemek için kendilerini zor tutuyor
17:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İran'daki terör saldırılarına ilişkin başsağlığı mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 19:18:18. #1.13#
SON DAKİKA: Ağrı'da Eğitim Çalıştayı Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement