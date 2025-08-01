Ağrı'da Hibe Fide Hasadı Yapıldı - Son Dakika
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Ağrı'da Hibe Fide Hasadı Yapıldı

01.08.2025 16:21
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Ağrı'da yüzde 75 hibe ile verilen fidelerden sebze hasadı gerçekleştirildi, çeşitlilik artırılıyor.

HİBE FİDELERDEN YETİŞTİRİLEN SEBZELER HASAT EDİLDİ

AĞRI'da sebze üretiminin geliştirilmesi amacıyla yüzde 75 hibe ile verilen fidelerden yetişen ürünler hasat edildi. Eskiharman Köyünde çiftçi Hüseyin Demir'in tarlasında yetişen biber, domates, salata ve patlıcanları toplayan Vali Mustafa Koç, Çiftçilerimizin verdikleri emekleri gayretleri bizim için önemli. Çünkü biz hem ürün çeşitliliği hem de verimliliğini arttırmak için çalışıyoruz dedi.

Ağrı'da sebze yetiştiriciliğini geliştirmek amacıyla 2025 yılında 100 çiftçiye 150 bine yakın sebze fidesi dağıtıldı. Üreticiler tarafından tarlalara ekilen biber, salata, domates ve patlıcanlarda hasat başladı. Vali Mustafa Koç, yüzde 75 hibeyle verilen fideleri eken üretici Hüseyin Demir'in Eskiharman köyündeki arazisinde yapılan hasada katıldı.

Ağrı'da genel olarak şeker pancarı, hububat ve yem bitkileri ekilirken ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla projeler geliştirdiklerini belirten Vali Mustafa Koç, Sebze yetiştiriciliği de bunlardan bir tanesi. 2025 yılında 100 çiftçimize 150 bin civarında genelde domates salatalık patlıcan olacak şekilde fide dağıttık. Hüseyin Demir kardeşimiz destek verdiğimiz çiftçilerden birisi. Çiftçilerimizin verdikleri emekleri gayretleri bizim için önemli. Çünkü biz hem ürün çeşitliliği hem de verimliliği arttırmak adına bu projeyi hayata geçiriyoruz. Çiftçilerimizin bu projeleri sahiplenip emekleriyle olabilirliğini göstermeleri diğer çiftçilerimiz açısından bu projelerin ilimizde hayata geçirilip başarılı olması açısından son derece önemli. Sadece file desteği değil biz hakikaten çiftçilerimizin emeklerinin karşılığını alabilmeleri açısından onlar üretmeye devam ettikçe emeklerini ortaya koymaya devam ettikçe sulanmadan desteklemelere kadar her türlü onların yanında olmaya devam edeceğiz diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Mustafa Koç, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Tarım, Ağrı, Son Dakika

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