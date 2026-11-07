Ağrı'da kar ve sis etkili oluyor, karla kaplı evler dronla görüntülendi - Son Dakika
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Ağrı'da kar ve sis etkili oluyor, karla kaplı evler dronla görüntülendi

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Ağrı\'da kar ve sis etkili oluyor, karla kaplı evler dronla görüntülendi
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Ağrı'da aralıklarla süren sağanak gece saatlerinde yerini kara bıraktı, kent merkezi beyaza büründü. Karla kaplı evler dronla görüntülenirken şehrin farklı noktalarındaki sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Ağrı'da kar yağışı ve sis etkili oluyor.

Kentte aralıklarla süren sağanak gece saatlerinde yerini kara bıraktı.

Kent merkezinde etkili olan kar yağışıyla etraf beyaza büründü. Karla kaplı evler dronla görüntülendi.

Şehrin farklı noktalarında etkili sis de ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kaynak: AA
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