Ağrı'da meyve yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması için 28 bin 800 adet meyve fidanı dağıtıldı - Son Dakika
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Ağrı'da meyve yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması için 28 bin 800 adet meyve fidanı dağıtıldı

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Ağrı'da, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse edilen Meyve Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında 240 işletmeye yüzde 75 hibe ile 28 bin 800 adet meyve fidanı dağıtıldı. Ağrı Valisi Mustafa Koç, çiftçilere desteklerinin süreceğini belirterek tarımın önemine vurgu yaptı.

02.05.2024 18:37  Güncelleme: 18:39
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Ağrı'da meyve yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması için 28 bin 800 adet meyve fidanı dağıtıldı

AĞRI - Ağrı'da Meyve Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi ile 240 işletmeye yüzde 75 hibe ile 28 bin 800 adet meyve fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.

Ağrı'da, valilik koordinesinde ve Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen bütçeyle hayata geçirilen "Meyve Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" ile 240 işletmeye yüzde 75 hibe ile 28 bin 800 adet meyve fidanı dağıtımı gerçekleştirildi. Çiftçi Eğitim Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Ağrı Valisi Mustafa Koç, her zaman çiftçilerin yanında olacaklarını vurgulayarak, "Bütün sektörler, üretim yapan bütün iş kolları ve meslekler kıymetlidir ama bunların içerisinden niteliği gereği önemli olan bazı sektörler vardır ve tarımda bunlardan bir tanesidir. Çünkü bizler insanın en temel ihtiyacı olan, yaşamak için beslenmek zorundayız. Esasında Ağrı'mız bir tarım şehri. Verimli araziler var. Bu işi bilinçli bir şekilde yapıyorlar. Bizlerde bugün Tarım Bakanlığımızın destekleriyle bu projeyi hayata geçirdik. Çiftçilerimize hayırlı olsun diyoruz. Tarım kendi olmaktan gurur duyuyoruz. Bu projeleri anlamlandıracak olan, sahiplenecek olan, emeği ve alın teriyle üretecek olan değerli çiftçilerimizdir. Biz her alanda sizlerin yanındayız. Siz yeter ki üretim" dedi.

Programa, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve il protokolü katıldı.

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Mustafa Koç, Ağrı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da meyve yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması için 28 bin 800 adet meyve fidanı dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı'da meyve yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması için 28 bin 800 adet meyve fidanı dağıtıldı - Son Dakika
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