Ağrı'da Sağanak Sonrası Meydana Gelen Selde Restoran ve Kafe Zarar Gördü

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Ağrı'da etkili olan sağanak sonrası meydana gelen sel, tekneden dönüştürülen restorana ve bir kafeye zarar verdi.

Kentte bir süredir devam eden sağanak, Taşlıçay Deresi'nin birçok kolunda sele neden oldu.

Selde, derenin kıyısında bulanan tekneden dönüştürülen restoran ile bir kafe zarar gördü.

Ekipler, 21 metre uzunluğundaki teknenin sulara kapılıp sürüklenmemesi için vinç ve kepçeyle çalışma başlattı.

Yağışların etkisiyle debisi yükselen dere, dronla görüntülendi.