Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Ağrı Dağı yeniden karla kaplandı.
Kenti beyaza bürüyen kar yağışı, 5 bin 137 rakımla yurdun zirvesi olan Ağrı Dağı'nda da etkili oldu.
Özellikle yaz aylarında dağcıların uğrak mekanı haline gelen Ağrı Dağı'nın zirvesini saran bulutlar ve kar örtüsü, güzel görüntüler oluşturdu.
Son Dakika › Güncel › Ağrı Dağı Karla Kaplandı - Son Dakika
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