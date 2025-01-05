Ağrı Dağı'nda Görsel Şölen: Mercek Bulutu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ağrı Dağı'nda Görsel Şölen: Mercek Bulutu

Geniş Video İzle

Ağrı Dağı'nın zirvesinde oluşan mercek bulutu, bölgeyi büyüleyici bir görsel şölenle süslüyor.

05.01.2025 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı Dağı'nda mercek bulutu oluştu: Yüksek rakımda görsel şölen

IĞDIR - Sahip olduğu 5 bin 137 rakımla Avrupa'nın en yüksek noktası olan Ağrı Dağı, zirvesinde oluşan mercek bulutu ile görsel şölen oluşturdu.

Ağrı Dağı, bu kez görsel bir doğa harikasıyla gündemde. Dağın üst kısımlarını ve zirvesini saran, halk arasında "şapka" olarak bilinen mercek bulutu, bölgeyi etkisi altına aldı. Geniş bir alana yayılan bu büyük bulut, dağın karlı manzarasıyla muazzam bir uyum içinde birleşerek büyüleyici bir görüntü oluşturdu.Mercek bulutları, dağın yüksek rakımlarındaki hava şartlarının etkisiyle oluşan özel bir atmosfer olayıdır. Bu bulutlar, dağın zirvesinin etrafında adeta bir "şapka" gibi durur ve dağın etrafındaki hava akımlarının, bulutları yoğunlaştırarak şekil almasına neden oluyor.

Özellikle kış mevsiminde, dağın zirvesindeki karla birleşerek ortaya çıkan bu görüntü, dağa tırmananlar ve çevredeki doğaseverler tarafından ilgiyle izleniyor.

Kaynak: İHA

Ağrı Dağı, Güncel, Turizm, Yaşam, Şölen, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı Dağı'nda Görsel Şölen: Mercek Bulutu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:41 Umut Akyürek’ten yıllar sonra gelen itiraf: Fadime’nin Düğünü’ndeki Fadime benim Umut Akyürek'ten yıllar sonra gelen itiraf: Fadime'nin Düğünü'ndeki Fadime benim
12:11 Kesimhanelere kamera yerleştirme mecburiyeti geliyor Kesimhanelere kamera yerleştirme mecburiyeti geliyor
11:35 Bakan Tunç’tan Narin davası açıklaması: Gerekçeli karar tüm tartışmaları bitirecek Bakan Tunç'tan Narin davası açıklaması: Gerekçeli karar tüm tartışmaları bitirecek
10:34 Asgari ücret sistemine göre en düşük emekli maaşı 15 bin TL’ye yükselecek Asgari ücret sistemine göre en düşük emekli maaşı 15 bin TL'ye yükselecek
09:39 Kız çocuğu fotoğraf çekilirken korkulukların arasında göle düştü Kız çocuğu fotoğraf çekilirken korkulukların arasında göle düştü
10:22 Yerli savaş uçağı bir ülkeye daha satılacak Yerli savaş uçağı bir ülkeye daha satılacak
10:13 Demet Sağıroğlu’nun “Arnavut Kaldırımı“ klibindeki küçük çocuğun son hali şaşırttı Demet Sağıroğlu'nun "Arnavut Kaldırımı" klibindeki küçük çocuğun son hali şaşırttı
10:04 Ferdi Tayfur’un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde Ferdi Tayfur'un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde
10:02 Vatandaşa domuz eti yedirenler böyle tespit edilecek Vatandaşa domuz eti yedirenler böyle tespit edilecek
09:54 Kıdem tazminatı tavanı değişti Kıdem tazminatı tavanı değişti
09:41 Acun Ilıcalı “Türk Bayrağı’na yasak koyuldu“ iddialarına son noktayı koydu Acun Ilıcalı "Türk Bayrağı'na yasak koyuldu" iddialarına son noktayı koydu
09:34 Şans oyunu oynayan eşini basan kadın etrafa zarar verdi Şans oyunu oynayan eşini basan kadın etrafa zarar verdi
09:33 Türkiye bir rekora daha imza attı Türkiye bir rekora daha imza attı
09:26 Survivor’da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım Survivor'da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım
09:18 İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2025 13:42:21. #1.11#
SON DAKİKA: Ağrı Dağı'nda Görsel Şölen: Mercek Bulutu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.