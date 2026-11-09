Ağrı Dağı, yoğun kar yağışının ardından 5 bin 137 metre rakımda beyaza büründü

Ağrı Dağı, yoğun kar yağışının ardından 5 bin 137 metre rakımda beyaza büründüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kentte etkili olan sağanak yüksek rakımlı alanlarda kara dönüşürken Ağrı Dağı da kar yağışının etkisiyle beyaza büründü. 5 bin 137 metre rakımlı dağın eteklerinde yoğun kar etkili oldu ve bulutların dağılmasıyla dağın tamamen karla kaplandığı görüldü.
Ağrı Dağı, kar yağışının ardından tamamen beyaza büründü.
Kentte etkili olan sağanak, yüksek rakımlı yerlerde yerini kara bıraktı.
Yoğun kar yağışı 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nın eteklerinde de etkili oldu.
Bulutların dağılmasıyla Ağrı Dağı'nın tamamen karla kaplandığı görüldü.
Yılın her mevsimi dağcıları ağırlayan Ağrı Dağı, karla kaplı manzarasıyla ayrı bir güzelliğe büründü.
Kaynak: AA
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