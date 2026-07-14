Ağrı Valisi 15 Temmuz Şehitliği'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ağrı Valisi 15 Temmuz Şehitliği'ni Ziyaret Etti

Ağrı Valisi 15 Temmuz Şehitliği\'ni Ziyaret Etti
14.07.2026 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında Merkez Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehit mezarlarına karanfil bıraktı, dua etti ve ardından 15 Temmuz Gazisi Yusuf Balıkçı'nın ailesini ziyaret etti.

Ağrı Valisi Önder Bozkurt ve il protokolü, Merkez Şehitliği'ni ziyaret etti.

Valilikce "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nün 10. yıldönümü dolayısıyla Merkez Şehitliği'ne ziyaret programı yapıldı.

Vali Önder Bozkurt ve beraberindekiler, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından şehit mezarlarına karanfil bıraktı, dua etti.

Vali Bozkurt, 15 Temmuz Gazisi Yusuf Balıkçı'nın Eleşkirt ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ağrı Valiliği, Güvenlik, Bozkurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı Valisi 15 Temmuz Şehitliği'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

Çiftçilerin “beyaz altın“ nöbeti: Sabaha kadar tarlada bekliyorlar Çiftçilerin "beyaz altın" nöbeti: Sabaha kadar tarlada bekliyorlar
Eski halılar Antalya’nın güneşinde değer kazanıyor, 5 bin dolara alıcı buluyor Eski halılar Antalya'nın güneşinde değer kazanıyor, 5 bin dolara alıcı buluyor
Gözde eğitim kurumu konkordato ilan etti: Veliler okul önünde toplandı Gözde eğitim kurumu konkordato ilan etti: Veliler okul önünde toplandı
Şanlıurfa’da silah zoruyla kaçırılan 21 yaşındaki kadına cinsel saldırı iddiası: 14 kişi tutuklandı Şanlıurfa'da silah zoruyla kaçırılan 21 yaşındaki kadına cinsel saldırı iddiası: 14 kişi tutuklandı
Uzman çavuş ile ailesine acı veda: Gözyaşları içinde toprağa verildiler Uzman çavuş ile ailesine acı veda: Gözyaşları içinde toprağa verildiler
Cem Yılmaz biliyor muydu Haluk Levent’le ilgili “Büyük vurgun“ göndermesi yine akıllara geldi Cem Yılmaz biliyor muydu? Haluk Levent'le ilgili "Büyük vurgun" göndermesi yine akıllara geldi

13:44
Fransız ordusundan Avengers’lı gövde gösterisi: Kıyamet mi geliyor
Fransız ordusundan Avengers'lı gövde gösterisi: Kıyamet mi geliyor?
13:26
Orta Doğu’da savaş büyüyor İran’da art arda büyük patlamalar
Orta Doğu'da savaş büyüyor! İran'da art arda büyük patlamalar
13:09
Bakan Gürlek paylaştı: İşte Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının detayları
Bakan Gürlek paylaştı: İşte Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının detayları
12:39
İşte Haluk Levent’in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
12:19
15 Temmuz’un izleri Marmaris’teki otelde aynen korunuyor
15 Temmuz'un izleri Marmaris'teki otelde aynen korunuyor
12:05
Bakan Gürlek’ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu
Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 14:34:54. #.0.2#
SON DAKİKA: Ağrı Valisi 15 Temmuz Şehitliği'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.