Düzensiz Göçle Mücadelede Yeni Teknolojiler - Son Dakika
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Düzensiz Göçle Mücadelede Yeni Teknolojiler

Düzensiz Göçle Mücadelede Yeni Teknolojiler

Ağrı Valisi Mustafa Koç, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelede sınır hattının son sistem teknolojilerle donatılarak 7 gün 24 saat gözetim altında olduğunu söyledi. Vali Koç, yapılan çalışmaları değerlendirdi ve elde edilen başarıları paylaştı.

09.09.2024 19:18
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Ağrı Valisi Mustafa Koç, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelede sınır hattının son sistem teknolojilerle donatılarak 7 gün 24 saat gözetim altında olduğunu söyledi.

Vali Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar'ın katılımıyla Valilik'te düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı"nda, kentte ağustos ayında yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Koç, burada yaptığı konuşmada, ağustos ayında uyuşturucu operasyonlarında 57 kişi hakkında adli işlem yapıldığını ve bunlardan 10'unun tutuklandığını belirterek, "Yaptığımız operasyonlarda 470 kilogram metamfetamin, 2,5 kilogram esrar ve 2 bin 920 sentetik uyuşturucu hap ürünü ele geçirilmiştir." ifadesini kullandı.

Mustafa Koç, kaçakçılık operasyonlarında 9 bin 716 paket sigara, 3 bin 620 litre akaryakıt, 6 kilogram altın ve 26 kilogram tütün ele geçirildiğini anlattı.

Her türlü terör örgütüyle mücadeleyi ara vermeden sürdürdüklerini dile getiren Koç, "İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda icra edilen operasyonda, 'kırmızı kategoride' yer alan sözde serhat eyaleti sorumlusu, silahı ve örgütsel dokümanlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Son terörist etkisiz hale getirilene kadar durmayacağız." dedi.

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelede sınır güvenliğini artırmak amacıyla son sistem teknolojiler kullanıldığına dikkati çeken Koç, sınır duvarlarıyla desteklenmiş optik kuleler, termal kameralar ve sismik sensörlerle sınır hattının 7 gün 24 saat gözetim altında olduğuna işaret etti.

Tedbirler sayesinde kaçakçılık ve insan ticareti düşürülüyor

Bu entegre sistemler sayesinde, sınır güvenliğinin güçlendirildiğini, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına karşı etkin bir mücadele yürütüldüğünü aktaran Koç, şunları kaydetti:

"2023 ağustos ayında 53 göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti olayı meydana gelmişken almış olduğumuz birçok caydırıcı tedbirler sayesinde bu rakam 27'ye kadar indirilmiştir. Meydana gelen bu 27 olayda 10 organizatör tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Ülkemize yasadışı şekilde girmeye çalışan 1437 düzensiz göçmen hudut birliklerimiz tarafından, hudut hattı gerisinde ise kolluk kuvvetlerimiz tarafından 862 düzensiz göçmen tespit edilerek toplam 2 bin 299 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellenmiştir."

Koç, 2023 yılının ağustos ayında 1842 düzensiz göçmenin ülkeye girişinin engellendiğini, il genelinde "mobil göç" aracının katkısıyla 75 düzensiz göçmenin tespit edilerek geri gönderme merkezine sevk edildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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