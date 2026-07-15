Ahbap Derneği Soruşturmasında 19 Tutuklama İsteği

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Haluk Levent ve avukat Ece Güner'in de bulunduğu 19 kişi tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Soruşturmada 5 kişi hakkında adli kontrol, 1 kişi hakkında ise konutu terk etmeme (ev hapsi) tedbiri uygulanması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen isimlerin savcılık ifadeleri sona erdi.

Soruşturma kapsamında aralarında sanatçı Haluk Levent'in de bulunduğu 19 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Tutuklanmaları talep edilen isimler şöyle:

Haluk Levent, Zafer Yay, Emrah Gödeniler, Şehmus Baştuğ, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Abdülcevat Özkan, Kemal Öztünç, Erhan Dökmeci, Yusuf Can Ertit, İlker Çetin, Yeliz Kaya, Ece Güner, Sevda Kurt, Nurdan Eriş, Gonca Akdemir, Ali Barış Kaya, Müge Sözen Küçük ve Recep Sancak.

Başsavcılık, Esin Günay hakkında ise "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep ederek ev hapsi istemiyle hakimliğe sevk etti.

Öte yandan Gülşen Öztürk, Merve Yılman, Tuğba Serbest, Buse Vurucu ve Yasin Meydaneri hakkında da adli kontrol hükümlerinin uygulanması talep edildi.

Şüphelilerin hakimlikteki işlemleri devam ediyor.