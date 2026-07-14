Ahbap Derneği Soruşturmasında Gözaltılar - Son Dakika
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Ahbap Derneği Soruşturmasında Gözaltılar

14.07.2026 12:56
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Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında 17 şüpheli gözaltına alındı, 4 şirkete kayyum talebi.

(ANKARA) - Ahbap Derneği'ne ilişkin soruşturma kapsamında 4 ilde 17 şüpheliye yönelik eş zamanlı arama ve gözaltı talimatı verildi, Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in kontrolünde olduğu değerlendirilen 4 şirkete, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yetkililerinin kayyum olarak atanması talebinde bulunuldu.

Adalet Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen geniş kapsamlı Ahbap soruşturması kapsamında; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" ve "Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlarına ilişkin inceleme ve araştırmaların sürdürüldüğü bildirildi.

125 MİLYON LİRALIK BAĞIŞ TRANSFERİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların bir kısmının Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın kişisel hesabına aktarıldığı belirlendi. Bu hesabın ardından toplam 125 milyon 765 bin TL'nin Levent'in kardeşi Berkant Acil ile bağlantılı şahıs ve şirketlerin hesaplarına gönderildiği kaydedildi.

Söz konusu para hareketleriyle haksız kazanç elde edildiği ve derneğe yapılan bağışların amacı dışında kullanıldığı gerekçesiyle savcılık, bugün İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla illerinde bulunan 17 şüpheliye yönelik eş zamanlı arama ve gözaltı talimatı verdi.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler Çiğdem Acil, Gözde Aktı, Sedat Konca, Batuhan Coşkundeniz, Alev Tohumcu, Burak Özcan, Ali Sungur Ariç, Muzaffer Köse, Aytaç Köse, Ceyda Köse, Güney Köse, Berk Ulu, Mert Ulu, Erkin Köse olduğu, gözaltı kararı verilenlerden Berkant Acil, Mehmet Sait Köse ve Arif Sevik'in başka suçlardan halen tutuklu bulunduğu bildirildi.

4 ŞİRKETE TMSF KAYYUMU TALEBİ

Soruşturma kapsamında Berkant Acil'in kontrolünde olduğu değerlendirilen, İstanbul merkezli şirketler Koşan Adam Müzik Yapım, Koşan Trade Gıda Temizlik ve Palmak Orman Ürünleri ile Muğla merkezli Kuraf Sahne Tasarım ve Organizasyon olmak üzere toplam 4 şirkete, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yetkililerinin kayyum olarak atanması talebinde bulunuldu.

Kaynak: ANKA

Politika, 3. Sayfa, Kayyum, Finans, Güncel, Ahbap, Son Dakika

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