AHESEN, hekime başvuruların yüzde 41'inin aile hekimliğinde olduğunu belirtip yetki istedi - Son Dakika
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AHESEN, hekime başvuruların yüzde 41'inin aile hekimliğinde olduğunu belirtip yetki istedi

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AHESEN, hekime başvuruların yüzde 41\'inin aile hekimliğinde olduğunu belirtip yetki istedi
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AHESEN Genel Başkanı Ahmet Kandemir, Sağlık Bakanlığı'nın 2025 istatistiklerine göre hekime başvuruların yüzde 41'inin aile hekimliğinde karşılandığını belirtti. Kandemir, iş yükünün 3,3 kat fazla olduğunu vurgulayıp yeterli zaman, yetki ve uygun çalışma koşulları istedi.

(İZMİR) - Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Ahmet Kandemir, Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı sağlık statistiklerine göre 1 milyon 138 bin hekime müracaatın yüzde 41'inin aile hekimliğine yapıldığını belirterek, "Biz daha fazla görev istemiyoruz. Bizim talebimiz çok net: Nitelikli sağlık hizmeti sunabilmek için yeterli zaman, yetki ve uygun çalışma koşulları istiyoruz" dedi.

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Ahmet Kandemir, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 2025 yılı sağlık istatistiklerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kandemir, şunları kaydetti:

"YETERLİ ZAMAN, YETKİ, UYGUN ÇALIŞMA KOŞULLARI İSTİYORUZ"

"2025 yılında toplam hekime müracaat sayısı 1 milyar 138 milyon 60 bin 185 olarak açıklandı. Bunun 466 milyon 327 bin 428'i, yani toplam müracaatların yüzde 41'i aile hekimliğinde karşılandı. Ülkemizde 30 bin 6 aile hekimliği birimi var. Toplam hekim sayısı 232 bin 315. Yani toplam hekim gücünün yaklaşık yüzde 13'üyle, toplam başvurunun yüzde 41'ini biz karşılıyoruz.

İş yüküne baktığımızda tablo daha da çarpıcı. Aile hekimliği birimi başına düşen yıllık müracaat sayısı yaklaşık 15 bin 500 iken, diğer basamaklarda hekim başına düşen müracaat 4 bin 700 civarında. Bu kaba karşılaştırmada bile aile hekimliğindeki başvuru yükü 3,3 kat daha yüksek. Bu rakamlar sadece muayene sayısı değildir. Aile hekimliği sadece muayene değildir. Biz aynı zamanda koruyucu sağlık hizmeti veriyoruz, aşılama yapıyoruz, bebek-çocuk izlemi, gebe izlemi, kronik hastalık takibi, taramalar ve akut hasta yönetimini aynı anda yürütüyoruz. Biz daha fazla görev istemiyoruz. Bizim talebimiz çok net: Nitelikli sağlık hizmeti sunabilmek için yeterli zaman, yetki ve uygun çalışma koşulları istiyoruz."

Kaynak: ANKA
Sağlık BakanlığıAhmet KandemirSağlıkGüncelSon Dakika

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