Ahi Evran Camisi Niksar'da Açıldı - Son Dakika
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Ahi Evran Camisi Niksar'da Açıldı

Ahi Evran Camisi Niksar\'da Açıldı
19.06.2026 20:16
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Niksar'da Ahi Evran Camisi ibadete açıldı. Törende birlik ve beraberlik vurgulandı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yapımı tamamlanan Ahi Evran Camisi ibadete açıldı.

Caminin ibadete açılması dolayısıyla düzenlenen törende Kaymakam Kadir Perçi, caminin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Perçi, caminin yapımında emeği geçen hayırseverlere teşekkür ederek, ibadethanenin birlik ve beraberliğin güçlenmesine katkı sağlamasını diledi.

İlçe Müftüsü İlhami Şahin tarafından yapılan duanın ardından caminin açılışı gerçekleştirildi.

Programa Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Koyuncu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Gökhan İnce, AK Parti İlçe Başkanı Akif Karataş, kurum müdürleri, iş insanları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ahi Evran Camisi Niksar'da Açıldı - Son Dakika

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