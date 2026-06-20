A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek.
San Francisco Bay Area Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 06.00'da başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak. Müsabakayı El Salvador Futbol Federasyonundan Ivan Arcides Barton Cisneros yönetecek. Cisneros'un yardımcılıklarını aynı ülkeden David Moran ve Antonio Pupiro yapacak. Karşılaşmada Jamaika Futbol Federasyonundan Oshane Nation, dördüncü hakem olacak.
Türkiye: Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Arda Güler, Yunus, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.
Paraguay (Muhtemel): Gill, Caceres, Gomez, Alderete, Alonso, Cubas, Gomez, Almiron, Mauricio, Ensico, Sanabria.
Son Dakika › Dünya Kupası › Bizim Çocuklar'ın Paraguay maçı 11'i belli oldu - Son Dakika
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