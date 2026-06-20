Bizim Çocuklar'ın Paraguay maçı 11'i belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bizim Çocuklar'ın Paraguay maçı 11'i belli oldu

Bizim Çocuklar\'ın Paraguay maçı 11\'i belli oldu
20.06.2026 04:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası ikinci maçında Paraguay ile tamam ya da devam maçına çıkacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek.

KRİTİK MAÇ SAAT 06.00'DA

San Francisco Bay Area Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 06.00'da başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak. Müsabakayı El Salvador Futbol Federasyonundan Ivan Arcides Barton Cisneros yönetecek. Cisneros'un yardımcılıklarını aynı ülkeden David Moran ve Antonio Pupiro yapacak. Karşılaşmada Jamaika Futbol Federasyonundan Oshane Nation, dördüncü hakem olacak.

İLK 11'LER

Türkiye:  Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Arda Güler, Yunus, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.

Paraguay (Muhtemel): Gill, Caceres, Gomez, Alderete, Alonso, Cubas, Gomez, Almiron, Mauricio, Ensico, Sanabria.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası, Milli Takım, Paraguay, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Bizim Çocuklar'ın Paraguay maçı 11'i belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bodrum’da kaybolan Hollandalı turist bulundu Bodrum'da kaybolan Hollandalı turist bulundu
İstanbul’daki evinin önünden kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal kurtarıldı İstanbul'daki evinin önünden kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal kurtarıldı
Özgür Özel’den istifa etmek isteyen partiliye: Baba ocağını bırakmayın, partiyi geri alacağız Özgür Özel'den istifa etmek isteyen partiliye: Baba ocağını bırakmayın, partiyi geri alacağız
Tüm sistem sil baştan: Taksilerde Singapur modeline geçiliyor Tüm sistem sil baştan: Taksilerde Singapur modeline geçiliyor
Sakarya’daki çocuk müstehcenliği davasında karar Sakarya'daki çocuk müstehcenliği davasında karar
Şanlıurfa’da başlayan maç kavgası 2 kente daha sıçradı: 2’si ağır 13 yaralı Şanlıurfa'da başlayan maç kavgası 2 kente daha sıçradı: 2'si ağır 13 yaralı

04:32
Tuncay Şanlı’dan A Milli Takım’a sahip çıkma çağrısı
Tuncay Şanlı'dan A Milli Takım'a sahip çıkma çağrısı
03:59
Çılgın Türkler San Francisco sokaklarını coşturuyor
Çılgın Türkler San Francisco sokaklarını coşturuyor
22:12
Kılıçdaroğlu, kurultay için tarih verdi
Kılıçdaroğlu, kurultay için tarih verdi
20:17
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı: 3 yaralı
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı: 3 yaralı
18:57
Kılıçlı yemin sonrası ihraç edilen tabur komutanı için göreve iade kararı
Kılıçlı yemin sonrası ihraç edilen tabur komutanı için göreve iade kararı
17:49
CHP’den istifa eden Cemil Tugay’la ilgili çarpıcı iddia: Özgür Özel parti kurarsa katılır
CHP'den istifa eden Cemil Tugay'la ilgili çarpıcı iddia: Özgür Özel parti kurarsa katılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 04:45:21. #.0.4#
SON DAKİKA: Bizim Çocuklar'ın Paraguay maçı 11'i belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.