Ahlat'ta etkinlik alanı yakınındaki otlukta yangın - Son Dakika
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Ahlat'ta etkinlik alanı yakınındaki otlukta yangın

Ahlat\'ta etkinlik alanı yakınındaki otlukta yangın
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi etkinlik alanı yakınındaki otlukta çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Etkinlik alanına sıçramadan kontrol altına alınan yangında can ve mal kaybı yaşanmadı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi etkinliklerinin düzenlendiği Çarho etkinlik alanı yakınlarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Çarho mevkisindeki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi etkinlik alanına giden yolun üzerindeki otluk alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ahlat Belediyesi itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın, etkinlik alanına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Jandarma ve polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA

Malazgirt, İtfaiye, Bitlis, Güncel, Ahlat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahlat'ta etkinlik alanı yakınındaki otlukta yangın - Son Dakika

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